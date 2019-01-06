Kocaeli'de Binler Kar Altında Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdü

Kocaeli'de bir araya gelen binlerce vatandaş, yağan kara ve soğuğa aldırış etmeden 104 yıl önce Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan 90 bin asker için kilometrelerce yürüdü.

Kocaeli'de bir araya gelen binlerce vatandaş, yağan kara ve soğuğa aldırış etmeden 104 yıl önce Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan 90 bin asker için kilometrelerce yürüdü.



Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar, 104 yıl önce Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan askerleri unutmadı. Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında Sarıkamış Harekatının 104. yıldönümü anma etkinlikleri kapsamında "Gençlik Şuhedanın İzinde" adı altında anma yürüyüşü düzenledi. Başiskele ilçesi Yuvacık Barı etrafında bulunan yürüyüş parkurunda toplanan binlerce vatandaş, harekat sırasında şehit düşen yaklaşık 90 bin askeri anmak için yürüdü. 7 kilometrelik parkurda gerçekleşen yürüyüşte Kocaeli Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın da yer aldı.



Yürüyüş öncesinde vatandaşlara seslenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Atalarımızın ruhunu, özellikle Sarıkamış'ta bundan 104 yıl önce canlarını seve seve feda eden kahramanlarımızı, o güzel dedelerimizi, yiğitlerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz. Gönülleri müsterih olsun. Biz bu bayrağı devraldık. Uğun nöbet bizde, hepimizde. Anadolu zor bir coğrafya. Burada güçlü olmazsak bize yaşam hakkı tanımazlar. Onun için güçlü olmamız gerekir. Her zaman hangi hileyi, tuzağı kuracaklarını hesap edeceğiz. Sinsi, sinsi gelirler. 15 Temmuz'da olduğu gibi farklı kılıflar, kılıklar, düşüncelerle bu vatanın damarlarına sızabilirler. Her yönümüzle güçlü olmak zorundayız" dedi.



Daha sonra İbni Haldun'un, 'Geçmiş geleceğe; suyun suya benzediği kadar benzer' sözünü dile getirerek başlayan eski Başbakan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ise "Geçmişten ders çıkartmak, aynı hataların gelecekte tekrarlanmaması, aynı başarıların üzerine yeni başarılar koyarak yolumuza devam etmenin olmazsa olmazıdır. Geçmişimizde çok şanlı başarılarımız var. Pek çok zaferimiz, zaman zaman yenilgilerimiz var. Kösedağ Savaşı'nı da Çanakkale Zaferi'ni de unutmayacağız. İstanbul'un hangi ruhla fethedildiğini de Sarıkamış'taki binlerce şehidimizi de unutmayacağız" diye konuştu.



Protokol konuşmalarının ardından yürüyüş, yapılan duaların ardından başladı. Binlerce vatandaş, yağan kara aldırış etmeden Yuvacık Barajı etrafındaki 7 kilometrelik yürüyüş parkurunda yürüdü. Sarıkamış'ta şehit düşen binlerce askeri unutmadıklarını söyleyen vatandaşlar, bir arada şehitler için yürümenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. - KOCAELİ

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