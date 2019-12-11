Kocaeli'de binlerce çocuk sporla geleceğe hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Kocaeli'de binlerce çocuk sporla geleceğe hazırlanıyor - Son Dakika Spor

Kocaeli'de binlerce çocuk sporla geleceğe hazırlanıyor

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Ücretsiz Spor Okulları', atletizm branşında kış dönemde binlerce öğrenci spor eğitimi alıyor.

Kocaeli'de binlerce çocuk sporla geleceğe hazırlanıyor, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Ücretsiz Spor Okulları', atletizm branşında kış dönemde binlerce öğrenci spor eğitimi alıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde yer alan kış dönemi 'Ücretsiz Spor Okulları', binlerce çocuğun spor yapmasına olanak sağlıyor. Bu dönem 32 bin 500 çocuğa ev sahipliği yapan 'Ücretsiz Spor Okuları'nda 10 branşta eğitim veriliyor. Küçük yaşlarda sporla tanışan çocuklar, yetenekleri doğrultusunda ilgili branşlara yönlendiriliyor. Böylece ileride profesyonel sporcu olabilmeleri için geleceğe hazırlanıyorlar. 'Ücretsiz Spor Okulları' bünyesinde yetiştirilen çocuklar başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü olmak üzere diğer kulüplerde ve milli turnuvalarda ülkemizi başarıyla temsil ediyor.


İlk ve ortaokul çağındaki öğrencilere verilen atletizm kursunun oldukça verimli geçtiğini belirten Spor Okulları Darıca İlçe Koordinatörü ve Atletizm Antrenörü Sinan Tatlı, "Öğrencilerimiz Büyükşehir Belediyemizin Ücretsiz Spor Okulları kapsamında açılan atletizm kursumuzda eğitim alıyor. Çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamaktayız. Buraya gelen çocuklarımız sağlıklı bir yaşam sürerken, aynı zamanda bilgisayar, tablet ve telefon gibi çağımızın hastalığı olan materyallerden bir nebze de olsa uzaklaşmış oluyor. Yine bu kurslarda keşfettiğimiz yetenekli çocuklarımızı kulüplere yönlendirip onların lisanslı sporcu olmalarına imkan tanıyoruz. Bizlere bu imkanları sunan başta bizim gibi bir eğitimci olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Atletizm, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:58 Kaynak: İHA
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