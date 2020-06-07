Kocaeli'de bir apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 daireli apartman karantinaya alındı.

İzmit Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki apartmanda 3 farklı dairede oturan ve Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Apartmandaki 10 dairede 38 kişinin ikamet ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmit Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından farklı dairelerde bulaş olması nedeniyle vaka sayısında artma riski olduğu değerlendirilmiş ve bulaşın önlenebilmesi için hayati öneme sahip sosyal izolasyonun sağlanabilmesi amacıyla bugünden itibaren söz konusu apartmanda oturan kişilerin ikinci bir karara kadar ikametlerinde kalmalarının sağlanması, apartmana başkalarının girişine izin verilmemesi ve tam karantina tedbirlerinin uygulanmasına 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince karar verilmiştir."

Açıklamada, karantina tedbiri uygulanan apartmanda oturan vatandaşların ihtiyaçlarının İzmit Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı bildirildi.