Kocaeli'de bir apartmanda çıkan yangında anne ve çocuğu dumandan etkilendi - Son Dakika

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri de anne Yasemin Yılmaz 'ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Değirmendere Merkez Mahallesi Mithat Gürses Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kocaeli 'nin Gölcük ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında anne ve çocuğu dumandan etkilendi.

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