Elindeki orakla Hint keneviri keserken suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Elindeki orakla Hint keneviri keserken suçüstü yakalandı

02.09.2022 13:40
Elindeki orakla Hint keneviri keserken suçüstü yakalandı

Kocaeli'de bir arazide yapılan çalışmada 240 kök Hint keneviri ile 227 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Kocaeli'de bir arazide yapılan çalışmada 240 kök Hint keneviri ile 227 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olay yerinde bulunan şahıs, hint keneviri bitkisini orakla keserken suçüstü yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler dün Kartepe ilçesindeki bir arazide arama yaptı. Uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan arama neticesinde 240 kök Hint keneviri bitkisi, 227 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olay yerinde Ş.Ö. isimli şahıs orakla Hint keneviri bitkisini keserken suçüstü yakalandı. Şüpheli şahsın hakkında işlem yapılarak mevcutlu olarak adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elindeki orakla Hint keneviri keserken suçüstü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elindeki orakla Hint keneviri keserken suçüstü yakalandı - Son Dakika
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