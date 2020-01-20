Kocaeli'de bir AVM'de çıkan yangında itfaiye eri yaralandı - Son Dakika

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Kocaeli'de bir AVM'de çıkan yangında itfaiye eri yaralandı
6 saat önce
Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangında bir itfaiye eri yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:55 Kaynak: AA
Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangında bir itfaiye eri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, dün akşam İstasyon Caddesi'ndeki AVM'nin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, İstanbul ve Kocaeli itfaiyesince söndürüldü.
Yaklaşık 3,5 saat süren söndürme çalışmaları sırasında itfaiye eri Talha Özgüç elinden yaralandı. Özgüç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü
Yangın nedeniyle alışveriş merkezindeki bazı iş yerlerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.
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