Kocaeli'de Bir Ayda 159 Kilo 507 Gram Eroin Ele Geçirildi
1 saat önce
Kocaeli'de jandarma ve polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde bir ayda 159 kilo 507 gram eroin ele geçirildi.
Kocaeli'de jandarma ve polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde bir ayda 159 kilo 507 gram eroin ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından vatandaşların huzur ve güveninin sağlanması amacıyla uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Ocak ayında polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 159 kilo 507 gram eroin, 4 kilo 538 gram esrar, bin 24 adet ecstasy hap, 714 gram metamfetamin, 716 adet sentetik ecza hap, 8 gram sentetik kannabinoid, 701 gram afyon sakızı ele geçirildiği öğrenildi. - KOCAELİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:42 Kaynak: İHA
Uyuşturucu Hapların Fotoğrafını Paylaşınca Yakalandı
Bitişikteki Dükkanın Duvarını Kırarak 2 Milyon Liralık Vurgun Yaptılar
Karabiberim Klibinin Yıldızı İlknur Soydaş'tan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Para Almadım
Siirt'te Termal Su Aranırken Petrol Bulundu