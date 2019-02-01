Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Bir Ayda 159 Kilo 507 Gram Eroin Ele Geçirildi

Kocaeli'de Bir Ayda 159 Kilo 507 Gram Eroin Ele Geçirildi

1 saat önce

Kocaeli'de jandarma ve polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde bir ayda 159 kilo 507 gram eroin ele geçirildi.

Kocaeli'de Bir Ayda 159 Kilo 507 Gram Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
Kocaeli'de jandarma ve polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde bir ayda 159 kilo 507 gram eroin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından vatandaşların huzur ve güveninin sağlanması amacıyla uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Ocak ayında polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 159 kilo 507 gram eroin, 4 kilo 538 gram esrar, bin 24 adet ecstasy hap, 714 gram metamfetamin, 716 adet sentetik ecza hap, 8 gram sentetik kannabinoid, 701 gram afyon sakızı ele geçirildiği öğrenildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:42 Kaynak: İHA

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