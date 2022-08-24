Hırsıza çay bile ısmarladı - Son Dakika
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Hırsıza çay bile ısmarladı

24.08.2022 15:30

Kocaeli'de bir cep telefonu mağazasına müşteri gibi giren şüpheli, telefonunun arızalı olduğunu söyleyerek, satış elemanını oylamaya başladı.

Kocaeli'de bir cep telefonu mağazasına müşteri gibi giren şüpheli, telefonunun arızalı olduğunu söyleyerek, satış elemanını oylamaya başladı. Satış elamanının arızalı telefonla ilgilendiği sırada dalgınlığından yararlanan hırsız, tezgahtaki telefonu cebine attı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, işyeri sahibi hırsıza çay bile ısmarladı.

Olay, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Bulvarında bulunan cep telefonu mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazaya müşteri gibi giren kimliği belirsiz şahıs, telefonun arızalı olduğunu iddia etti. Satış elemanı, şahsın bozuk olduğunu iddia ettiği telefonla ilgilendiği esnada, şüpheli vitrindeki telefonlardan birini satın almak istediğini söyledi. Bunun üzerine satış elemanı bir telefonu tezgahın üzerine çıkarttı. Tezgahtaki telefonu inceleyen şahıs, yaklaşık 30 dakika dükkanın içinde kaldı. Bu sırada satış elemanının çay ikramını da geri çevirmedi. Telefonundaki arızanın giderilmesini beklediği esnada çayını yudumlayan hırsız, çevreyi kontrol ettikten sonra, satış elemanının bir anlık dalgınlığından yararlanarak, 3 bin 500 TL değerindeki telefonu cebine attı. Ardından arızalı olduğu iddia ettiği telefonunu da geri alan şahıs kayıplara karıştı. Bir süre sonra vitrindeki telefonların eksildiğini fark eden satış elamanı, polis ekiplerine haber verdi. Yaşanan hırsızlık anları ise dükkanının güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"Müşteri kılığındaki hırsızın telefonu cebine indirdiğini gördük"

Satış elamanı Arif Oğuz, "Olay cumartesi günü saat 16.00 sıralarında gerçekleşti. Hırsız, müşteri kılığında dükkana geldi. Telefonunda arıza olduğunu söyledi. Biz onun telefonunu incelerken, o da yeni bir telefon almak istediğini bize bildirdi. Bizde vitrinden yeni bir telefon verdik ona. Hırsız bizim verdiğimiz telefonu incelerken, bizde hırsızın arızalı telefonunu incelemeye başladık. O sırada hırsız bizim vitrinden verdiğimiz telefonu cebine attı. Daha sonra hırsızın bize verdiği bir telefonda bir arıza olmadığını anladık, telefonu geri verdik ve hırsız dükkandan uzaklaştı. Ardından vitrinden eksik olan telefonu tespit edince polise bildirdik. Kamera kayıtlarından izlediğimizde müşteri kılığındaki hırsızın telefonu cebine indirdiğini gördük. Telefonun değeri 3 bin 500 TL'ydi. Belki çok yüksek değil ama insanların yoğunluklarından veya dalgınlıklarından fırsat bilip kandırılması kötü bir olay" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Cumhuriyet, Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsıza çay bile ısmarladı - Son Dakika

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