Kocaeli'de bir evde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstasyon Mahallesi 1414'üncü Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde bulunanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.