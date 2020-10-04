Bir evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Kefken Mithatpaşa Mahallesi'ndeki boş durumda olan iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve Kefken Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını çevreye sıçramadan söndürdü. Yangın dolayısıyla evde büyük çapta hasar meydana geldi.