Kocaeli'de bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı - Son Dakika

Kocaeli'de bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde müstakil evden 2 kamyon çöp çıkarıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde müstakil evden 2 kamyon çöp çıkarıldı. Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince Güzeller Mahallesi'nde engelli kişinin evinde hijyen koşullarına aykırı olarak çöp biriktirildiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ekipleri, engellinin barınma merkezine yerleştirilmesini sağladı. Daha sonra evde temizlik çalışması başlatan zabıta ve temizlik işleri ekipleri, müstakil evden yaklaşık 2 kamyon çöp çıkardı. Ekipler, daha sonra evde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

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