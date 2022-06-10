Kocaeli'de bir evden ziynet eşyası hırsızlığının 2 şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de bir evden ziynet eşyası hırsızlığının 2 şüphelisi tutuklandı

10.06.2022 18:56
Kocaeli'de bir evden ziynet eşyası hırsızlığının 2 şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs'ta bir evden 70 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarda, olayın şüphelileri D.G. ve A.T. dün İstanbul'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
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70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli yakalandı 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli yakalandı 'Eşme eriği'nde çiftçilerin hasat mesaisi başladı 'Eşme eriği'nde çiftçilerin hasat mesaisi başladı
Kaynak: AA

İstanbul, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de bir evden ziynet eşyası hırsızlığının 2 şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de bir evden ziynet eşyası hırsızlığının 2 şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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