İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs'ta bir evden 70 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA

İstanbul, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de bir evden ziynet eşyası hırsızlığının 2 şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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