Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de bir fabrikada 100'e yakın işçi yemekten zehirlendi
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de bir fabrikada 100'e yakın işçi yemekten zehirlendi

Kocaeli'de bir fabrikada 100'e yakın işçi yemekten zehirlendi

8 saat önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir fabrikada 100'e yakın işçi, vardiyada yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de bir fabrikada 100'e yakın işçi yemekten zehirlendi, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir fabrikada 100'e yakın işçi, vardiyada yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Fabrikanın yemekhanesinde inceleme başlatıldı.


Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Arslanbey'de piston üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Federal Mogul'un Arslanbey'de bulunan fabrikada vardiyada bulunan işçiler yedikleri yemekten sonra rahatsızlık yaşamaya başladı. Vardiyada yedikleri yemekten rahatsızlanan bazı işçiler fabrika içinde baygınlık geçirirken 100'e yakın işçi, kusma, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri ile Kocaeli'de bulunan özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerden bazılarının tedavilerinin sürdüğü zehirlenme olayının ardından Tarım İl Müdürlüğü ekipleri fabrikaya gelerek yemekler ve yemekhanede inceleme yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, Kartepe, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tartıştığı gençlerin köpeğini bıçaklayarak öldürdü
Süt fabrikasını kaçak içki fabrikasına çevirmişler 1994 yılında 1 liraya yöre halkına devredilen KARDEMİR, ülkenin en büyük kuruluşlarından oldu Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 23:33:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de bir fabrikada 100'e yakın işçi yemekten zehirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]