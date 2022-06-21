Kocaeli'de bir gencin tabancayla öldürülmesine ilişkin 4 şüpheliden biri tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde 19 Haziran'da Mertcan Pekatik'in (22), ateşli silahla öldürülmesiyle ilgili şüpheliler S.S, O.G, S.K. ve O.A. aynı gün ekiplerce yakalandı.

Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde bir gencin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

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