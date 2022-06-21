Kocaeli'de bir gencin tabancayla öldürülmesine ilişkin 4 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de bir gencin tabancayla öldürülmesine ilişkin 4 şüpheliden biri tutuklandı

21.06.2022 21:57
Kocaeli'de bir gencin tabancayla öldürülmesine ilişkin 4 şüpheliden biri tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir gencin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir gencin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde 19 Haziran'da Mertcan Pekatik'in (22), ateşli silahla öldürülmesiyle ilgili şüpheliler S.S, O.G, S.K. ve O.A. aynı gün ekiplerce yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.K. ve O.G. adli kontrol şartıyla salıverildi. O.A. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de bir gencin tabancayla öldürülmesine ilişkin 4 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de bir gencin tabancayla öldürülmesine ilişkin 4 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
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