Kocaeli'de bir haftada Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 3 bin 382 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Kocaeli'de geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 3 bin 382 kişiye para cezası verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte salgınla mücadele kapsamında 19-25 Nisan'da gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uymayan 982 iş yeri sahibi hakkında idari işlem uygulandı.

Güvenlik birimleri, denetimlerde, sosyal mesafeye uymayan 212, maske takma kuralını ihlal eden 681, sigara yasağına riayet etmeyen 8 ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1448 kişi hakkında idari işlem yaptı.

Karantina kurallarını ihlal eden 10 kişi zorunlu, 78 kişi de diğer nedenlerle (geçici ikamet vb.) yurtlarda izolasyona tabi tutuldu.