Kocaeli'de bir haftada Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 2 bin 526 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Kocaeli'de bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 2 bin 526 kişiye para cezası verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte salgınla mücadele kapsamında 24-30 Mayıs'ta denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, zorunlu karantina kuralını ihlal eden 15 kişi hakkında idari işlem, 5 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

Sosyal mesafe kuralına uymayan 224, maske takma kuralını ihlal eden 733, sigara içme yasağına riayet etmeyen 41, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını uymayan 958 kişi hakkında idari işlem uygulandı.

Denetimlerde, kurallara uymayan 555 iş yeri sahibine idari işlem yapıldı.

İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 kişi zorunlu olarak, 14 kişi de geçici ikamet gibi nedenlerden izolasyona tabi tutuldu.

Öte yandan Vefa Sosyal Destek guruplarınca toplam 10 bin 728 kişinin talebi karşılandı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 9 bin 574 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildi.