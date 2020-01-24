Kocaeli'de bir hayırsever, bakkalın "veresiye defterini" satın aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de bir hayırsever, bakkalın 'veresiye defterini' satın aldı - Son Dakika

Kocaeli'de bir hayırsever, bakkalın "veresiye defterini" satın aldı

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir hayırsever, mahalle bakkalının veresiye defterinde kayıtlı tüm borçları ödedi.

Kocaeli'de bir hayırsever, bakkalın

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir hayırsever, mahalle bakkalının veresiye defterinde kayıtlı tüm borçları ödedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, Bekirdere Mahallesi Tavşantepe Caddesi'ndeki Selahattin Karagöz'ün işlettiği bakkal dükkanına gelerek veresiye defterinde kayıtlı borcun ne kadar olduğu sordu. Hayırsever, Karagöz'ün 6 bin lira civarında alacağı olduğunu belirtmesi üzerine veresiye defterini satın almak istediğini söyledi.

Karagöz'e 7 bin lira verip defteri alan kişi, iş yerinin camına "Bu dükkanın veresiye hesabı bir hayırsever tarafından ödenmiştir." yazan not asılmasını isteyerek bakkaldan ayrıldı.

AA muhabirine yaşananları anlatan Karagöz, daha önce hiç görmediği söz konusu kişinin dün öğle saatlerinde dükkana gelerek veresiye defterini sorduğunu, ilk önce sorusuna "Sen mi ödeyeceksin?" şeklinde tepki gösterdiğini anlattı.

Karagöz, tepkisine rağmen hayırseverin ciddi olduğunu anlayınca 6 bin lira alacağı olduğunu söylediğini aktararak, "Önüme 7 bin lira bıraktı ve defteri aldı. Daha sonra şu an camda asılı olan yazıyı yazmamı ve bir süre orada kalmasını istedi. O sırada bir toptancım geldi. Çok kısa bir süre onunla ilgilendim. Geri döndüğümde dükkanda değildi." dedi.

Hayırseverin orta yaşlarda biri olduğunu ve defterde 20-25 kişinin hesabının bulunduğunu söyleyen Karagöz, hala böyle hayırseverler olduğunu görmenin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Robin Hood', bakkalda veresiye defterini kapatıp cama da yazı astırdı
'Robin Hood' bu kez İzmit'te ortaya çıktı! Veresiye defterini kapattı Enkaz altında kalan hamile kadının kurtarılma anı kameraya böyle yansıdı Kızılay Başkanı Kınık, deprem sonrası bağış talep etti! Tepkiler gelince paylaşımı sildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 02:08:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de bir hayırsever, bakkalın "veresiye defterini" satın aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]