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Kocaeli'de bir iş merkezinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Kocaeli'de bir iş merkezinde erkek cesedi bulundu

13.02.2022 23:31

Kocaeli'de bir iş merkezinde erkek cesedi bulundu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş merkezinde erkek cesedi bulundu.

Kocaeli'de bir iş merkezinde erkek cesedi bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş merkezinde erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin üzerinde darp izleri tespit edildi.

Olay Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi İsmetpaşa Caddesinde üzerinde bulunan iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilge göre vatandaşlar, iş merkezinde ismi Veli olduğu öğrenilen 60 yaşındaki bir şahsın cesedini buldu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, emniyet şeridi çekerek cesette incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede cesedin üzerinde darp izlerine rastlanırken, şahsın 10 saat önce öldüğü belirlendi.

Ölüm sebebinin tam olarak belirlenmesi için ceset otopsiye götürülürken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de bir iş merkezinde erkek cesedi bulundu
Kocaeli'de bir iş merkezinde erkek cesedi bulundu
Kocaeli'de bir iş merkezinde erkek cesedi bulundu

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Kocaeli, Polis, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de bir iş merkezinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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