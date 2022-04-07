Kocaeli'de bir iş yeri ve depoda binlerce makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de bir iş yeri ve depoda binlerce makaron ele geçirildi

07.04.2022 20:14
Kocaeli'de bir iş yeri ve depoda binlerce makaron ele geçirildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yeri ve depoda polis ekipleri tarafından yapılan aramada binlerce kaçak makaron ele geçirildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yeri ve depoda polis ekipleri tarafından yapılan aramada binlerce kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Darıca ilçesinde bir iş yeri ve depoya operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 25 bin 880 dal içi tütün ile doldurulmuş makaron, 2 bin 587 paket kaçak sigara, 6 bin boş makaron, 12 sökülmüş bandrol, 11 kilo tütün, 45 paket sigara sarma kağıdı ve 3 paket pipo tütünü ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 kişi hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ

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Kocaeli, Tütün, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de bir iş yeri ve depoda binlerce makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de bir iş yeri ve depoda binlerce makaron ele geçirildi - Son Dakika
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