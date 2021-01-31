Bir iş yerinde bulunan 13 kişiye Kovid-19 kurallarını ihlalden ceza verildi - Son Dakika

Kocaeli'de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, ruhsatsız bir iş yerindeki 13 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri İzmit ilçesinde bir iş yerinin faaliyette bulunduğunu tespit etti.

İş yerindeki 13 kişi hakkında sosyal mesafe kuralına, maske takma zorunluluğuna ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Ayrıca daha önceden ruhsatsız faaliyet gösterdiği için mühürlendiği belirlenen işletmenin sorumlusu hakkında "mühür bozma" suçundan işlem yapıldı.