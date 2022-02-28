Kocaeli'de bir iş yerinde yangın çıktı, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor - Son Dakika
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Kocaeli'de bir iş yerinde yangın çıktı, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor

28.02.2022 23:29
Kocaeli'de bir iş yerinde yangın çıktı, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 23.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi Fırat Sokak'ta bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - KOCAELİ

Kocaeli'de bir iş yerinde yangın çıktı, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor
Kocaeli'de bir iş yerinde yangın çıktı, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor
Kocaeli'de bir iş yerinde yangın çıktı, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor

YORUMLAR
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Kocaeli, Yangın, Fırat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de bir iş yerinde yangın çıktı, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor - Son Dakika


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