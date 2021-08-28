Kocaeli'de bir iş yerini kurşunladıkları iddia edilen şüpheliler aranıyor - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir hırdavat dükkanını kurşunladıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi'ndeki hırdavat dükkanına gelen C.M, iş yerinin camlarına kurşun isabet ettiğini fark etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede 7 el ateş edildiği belirlendi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İş yeri sahibi C.M. yaptığı açıklamada, "Beni üzen en çok şey; dükkanımda asılı olan Türk bayrağına kurşunun isabet etmesi ve yırtılması." dedi.