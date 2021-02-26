Son Dakika | "Kocaeli'de bir kadın ahırda ölü bulundu" başlıklı haberimizi, ilk paragrafını düzelterek tekrar yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
26.02.2021 00:01
Son dakika habere göre Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir kadın ahırda ölü bulundu.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir kadın ahırda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Koruklar Mahallesi'nde oturan Birol Öz, pazardaki işinden döndükten sonra eşi Emriye Öz'ü (56), ahırda hareketsiz yatarken gördü.
İhbar üzerine olay yerin gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Emriye Öz'ün öldüğünü belirledi.
İki çocuk annesi olan Öz'ün cesedi otopsi için Mehmet Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kocaeli, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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