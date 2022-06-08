Kocaeli'de bir kadın bahçede ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de bir kadın bahçede ölü bulundu

08.06.2022 21:22
Kocaeli'de bir kadın bahçede ölü bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kadın yaprak toplamak için gittiği bir evin bahçesinde ölü bulundu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kadın yaprak toplamak için gittiği bir evin bahçesinde ölü bulundu.

Beylikbağı Mahallesi'nde çocuklarıyla birlikte yaşayan Sevgi Temiz'i (52) yaprak toplamak için gittiği 324 Sokak'taki bir evin bahçesinde hareketsiz halde gören komşuları sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yapılan kontrollerde Temiz'in öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

YORUMLAR
500
Kocaeli'de kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı Kocaeli'de kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı Tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 8 şahsa jandarma şoku Tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 8 şahsa jandarma şoku
Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de bir kadın bahçede ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:19 Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
21:10 Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya şimdiye kadarki en ciddi gıda, enerji ve ekonomik krizin eşiğinde
21:07 Liverpool, Darwin Nunez için yaklaşık 100 milyon euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor
21:03 Kumsaati Engelliler Derneği için yapılan bağışı beğenmeyen çalışan, küstah tavırlarıyla tepki çekti
20:37 "6. Yargı Paketi" Kanun Teklifi kabul edildi! Stokçular için hapis cezası 1-3 yıla çıkarıldı
20:28 Fenerbahçe ve Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maç tarihleri açıklandı!
19:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da kurulan Amerikan üslerine tepki gösterdi
19:31 Kabataş-Bağcılar hattında tramvay ile polis aracı çarpıştı: 3 polis yaralı
19:29 Şeyma Subaşı'nın Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın paylaşımına kalpli yorumu sosyal medyayı salladı
19:03 Kira artış oranlarına yüzde 25 oranında sınırlama getiren önerge yasalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 21:27:16. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de bir kadın bahçede ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement