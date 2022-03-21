Kocaeli'de bir kadın bıçaklanarak yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

İstasyon Mahallesi 1476 Sokak'ta A.A, bir erkekle yaşadığı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından motosikletle uzaklaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, şüpheli Y.A'yı Hacıhalil Mahallesi Körfez Caddesi'nde gözaltına aldı.