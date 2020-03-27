Kocaeli'de bir kadının çantasını gasbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kadının çantasını gasbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir üst geçitte kadın mağdurun çantasının çalınmasına yönelik çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kadını gasbeden kişinin İ.E. olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, adresini tespit ettikleri İ.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının, Gebze'deki "cinsel saldırı ve kasten yaralama" olayının şüphelisi olduğu, gasp ve benzeri suçlardan 14 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Bu arada, güvenlik kamerasına yansıyan gasp anı görüntülerinde siyah montlu ve kapüşonlu zanlının üstgeçitte karşıdan gelen kadının elindeki çantayı zorla alarak uzaklaşması yer alıyor.