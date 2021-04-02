Kocaeli'de bir kadının cesedi mağarada bulundu - Son Dakika

Kocaeli'de bir kadının cesedi mağarada bulundu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir mağarada kadın cesedi bulundu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir mağarada kadın cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Kerpe Mahallesi Kayalıklar mevkisinde kadın ayakkabısı ve çantası gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Ekipler, çantada yaptığı incelemede 39 yaşındaki kadın M.A'nın kimliğini buldu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İl Jandarma Komutanlığına ait köpek timi ve sahil güvenlik ekiplerince çevrede arama yapıldı. Arama sonucunda ekipler eşyaların bulunduğu bölgenin yakınlarındaki bir mağarada M.A'nın cesedine ulaştı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan ceset, otopsi için M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'ne gönderildi. İki çocuk annesi M.A'nın, babasının yanına gitmek için evden ayrıldığı öğrenildi.

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