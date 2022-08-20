Kafenin mutfağından çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika
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Kafenin mutfağından çıkan yangın paniğe sebep oldu

20.08.2022 11:43
Kafenin mutfağından çıkan yangın paniğe sebep oldu

Kocaeli'de bir kafenin mutfağında küçük çaplı yangın meydana geldi.

Kocaeli'de bir kafenin mutfağında küçük çaplı yangın meydana geldi. Dumanlar, kısa süreliğine paniğe sebep olurken itfaiye ekipleri olaya hızlıca müdahale etti.

Olay, İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafenin mutfak bölümünde küçük çaplı yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri adrese sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kafenin mutfağından çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika

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