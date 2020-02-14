Kocaeli'de bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Kocaeli'de bir kişi evinde ölü bulundu

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de bir kişi evinde ölü bulundu, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Hacı Hızır Mahallesi Dileğim Sokak'ta bir binanın giriş katındaki dairede yaşayan Emre Ocakçı'dan (33) iki gün haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Ekiplerin yardımıyla eve giren yakınları Ocakçı'yı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ocakçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin evde inceleme yapmasının ardından Ocakçı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:00 Kaynak: AA
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