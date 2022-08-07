İçtiği sigara evi yaktı, yanmaktan arkadaşı kurtardı - Son Dakika
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İçtiği sigara evi yaktı, yanmaktan arkadaşı kurtardı

07.08.2022 12:04
İçtiği sigara evi yaktı, yanmaktan arkadaşı kurtardı

Kocaeli'de bir kişi, içtiği sigara ile uyuyakalınca evi yaktı.

Kocaeli'de bir kişi, içtiği sigara ile uyuyakalınca evi yaktı. Bacakları yanan şahsı arkadaşının dikkati kurtardı.

Olay, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Nilüfer Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semih Ramazan B., arkadaşı ile evinde otururken, içtiği sigara ile çekyatın üzerine uzandı. Bir süre sonra uyuyakalan Semih Ramazan'ın elinden düşen sigaranın ateşi çekyatı tutuşturdu. Diğer odada bulunan arkadaşı, yangının kokusunu alarak Semih'in yanına koştu. Alevlerin yükseldiğini gören kişi, arkadaşını uyandırarak çekyatın üzerinden kaldırdı ve evden uzaklaştırdı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Öte yandan bacaklarının üst tarafında 2. derede yanık oluşan Semih Ramazan'a, sağlık ekipleri ilk müdahalesini evinde yaptı. Sedye ile ambulansa taşınan yaralı şahıs, Derince Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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İnşaat boşluğuna düşen işçi yaralandı İnşaat boşluğuna düşen işçi yaralandı Ekmek yapmak isterlerken yangın çıkardılar Ekmek yapmak isterlerken yangın çıkardılar
Kaynak: İHA

İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İçtiği sigara evi yaktı, yanmaktan arkadaşı kurtardı - Son Dakika

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