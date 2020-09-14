Kocaeli'de bir kişi ormana ektiği keneviri hasat ederken gözaltına alındı - Son Dakika

Şüphelinin hasat yaptığı sırada gözaltına alındığı operasyonda, 197 kök kenevir bitkisi ile 1638 gram esrar ele geçirildi.

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