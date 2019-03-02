Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Bir Kişi Sokakta Ölü Bulundu

Kocaeli'de Bir Kişi Sokakta Ölü Bulundu

30 dakika önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi sokakta ölü bulundu.

Kocaeli'de Bir Kişi Sokakta Ölü Bulundu, System.String[]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi sokakta ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi Dadaş Sokak'ta dizlerinin üzerinde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, emekli polis İdris Sinik (65) olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sinik'in cesedi, incelemenin ardından otopsi için Körfez Asri Mezarlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:57 Kaynak: AA

Güney, Körfez, Kocaeli, Güncel
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