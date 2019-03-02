Kocaeli'de Bir Kişi Sokakta Ölü Bulundu
30 dakika önce
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi sokakta ölü bulundu.
Kocaeli
'nin Körfez
ilçesinde bir kişi sokakta ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Güney
Mahallesi Dadaş Sokak'ta dizlerinin üzerinde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, emekli polis İdris Sinik (65) olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Sinik'in cesedi, incelemenin ardından otopsi için Körfez Asri Mezarlığı morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:57 Kaynak: AA
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