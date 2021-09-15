Kocaeli'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar T.K, S.K, K.K. ve H.K. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz iki sanığın katılmadığı duruşmada, maktul Okan Y'nin ağabeyi Ö.Y. ile kızı M.Y. tanık olarak dinlenildi.

Ö.Y, olay anını görmediğini, kardeşi ile sanık K.K. arasında husumet olduğunu ama sebebini bilmediğini belirterek, emniyetteki ifadelerini tekrar ettiğini söyledi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla psikolog eşliğinde dinlenilen M.Y. (13) de olay günü sabah sanık K.K'nin evlerine gelip, "Babanı öldüreceğim." diyerek babasının nerede olduğunu sorduğunu, o sırada babasının evde olmadığını anlattı. M.Y, daha sonra dışarı çıktığında babasıyla karşılaştığını ve olanları anlatarak kaçmasını söylediğini ifade etti.

M.Y, bu olay üzerine üvey annesinin babasının evine gittiklerini ve akşam babasıyla mahalleye geri döndüklerini dile getirerek, şunları anlattı:

"Mahallenin girişinde kardeşlerimi takside bıraktık. Babamla bizim eve doğru giderken bizi gördüler. K.K'nin elinde pompalı tüfek vardı, tutukluk yapınca havaya iki el ateş etti. Sonra babama tüfeğin dipçiğiyle vurmaya çalıştı. Karısı S.K. arkadan babamın kafasına taşla vurdu. Babam yere düşünce demirle sopalarla hepsi vurmaya başladı. Daha sonra ambulans geldi, babamı alıp gitti."

Tanıkların dinlenilmesinin ardından söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı ile esasa ilişkin mütalaasını sunması için dava dosyasının cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Serdar Mahallesi Nurettinpaşa Caddesi'nde 30 Kasım 2020'de, bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber vermiş, başına darbe aldığı belirlenen Okan Y. hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan K.K, T.K, E.K, S.K, K.K, N.Ç, H.K. ve R.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilmiş, şüphelilerden K.K, S.K, T.K ve H.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.K ve R.Ç. adli kontrol şartı, N.Ç ve K.K. de savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.???????