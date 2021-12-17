Kocaeli'de bir kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı kavganın zanlıları yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki hafta önce, bir kişinin öldüğü ve 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilişkin yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Aralık'ta meydana gelen olayın zanlıları B.K. ve M.F.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı da tutuklandı.

Olay

Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, olaya karışan M.E. ve H.G. ile çatışma sırasında caddeden geçen Gül A. tabancayla yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.E, müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.