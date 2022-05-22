Kocaeli'de bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

22.05.2022 19:41

Kocaeli'de bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı Kocaeli'de bir kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kocaeli'de bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'de bir kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, 20 Mayıs Cuma günü 18.30 sıralarında Gölcük ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi Malazgirt Caddesi 4429 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada Osman Akyol (36), eşi Hanife Akyol ve kardeşi Ömer Akyol silahla vurularak yaralandı. Diğer gruptan olduğu öğrenilen İsmail S. ise bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Osman Akyol hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olaya karıştığı tespit edilen Ö.Y., S.Y., İ.Y., İ.K., Ö.Y., G.Y. ve S.D. isimli 7 şüpheliyi dün yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Y. serbest bırakıldı, İ.Y. ve S.Y.'ye ev hapsi kararı uygulandı, T.G. ve Ö.A. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Ö.Y. ve Ö.Y. ise tutuklandı.

Kocaeli'de bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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