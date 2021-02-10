Kocaeli'de bir kişinin öldüğü silahlı komşu kavgasında gözaltına alınan zanlılardan 1'i tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de bir kişinin öldüğü silahlı komşu kavgasında gözaltına alınan zanlılardan 1'i tutuklandı

10.02.2021 19:17
Kocaeli'de bir kişinin öldüğü silahlı komşu kavgasında gözaltına alınan zanlılardan 1'i tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişinin ölümüne neden olan komşular arasındaki kavga sonrası gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişinin ölümüne neden olan komşular arasındaki kavga sonrası gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi'nde dün komşular arasında çıkan Berat K'nin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kavgada gözaltına alınan Mustafa A. ile Özcan A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Mustafa A. tutuklandı, Özcan A. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Olay

Emek Mahallesi'nde dün Erol K. ve oğlu Berat K. (16) ile komşuları Hakan Ş, Mustafa A. ve Özcan A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıkmıştı.

Tarafların tabancayla ateş açtığı kavgada vücuduna mermi isabet eden baba ve oğlu ile Hakan Ş, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Berat K, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan Mustafa A. ile Özcan A'yı olayda kullanıldığı düşünülen tabancalarla saklandıkları evde gözaltına almıştı.

Çayırova, Kocaeli, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de bir kişinin öldüğü silahlı komşu kavgasında gözaltına alınan zanlılardan 1'i tutuklandı - Son Dakika


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