Kocaeli'de bir kişinin öldürüldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 4 sanığa 15'er yıla kadar hapis cezası verildi - Son Dakika

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Serdar İlter'in öldürülmesine ilişkin yargılanan 3'ü tutuklu 4 sanık, 6 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Tolga E, Abdülbaki T. ve Oğuzhan T, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Suça sürüklenen tutuksuz yargılanan E.V. ile müşteki Salih İlter ve tarafların avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen Salih İlter, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, her birinin cezalandırılmasını istedi.

Tutuklu sanıklar ve suça sürüklenen E.V. de önceki ifadelerini tekrar ederek, tahliye ve beraatlerini istedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliye ve beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı da geçen celse verdiği mütalaasını tekrarladı.

Mahkeme heyeti, Tolga E'nin kasten öldürme suçunun gerçekleştiği dönemde 18 yaşından küçük olması ve suçun işleniş biçimi göz önünde bulundurularak 15 yıl hapis ve 4 bin 260 lira adli para, Abdülbaki T'nin kasten öldürme suçuna yardım etmesi ve yaşının 18'den küçük olması dikkate alınarak 8 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme, Oğuzhan T'nin kasten öldürme suçuna yardım etmesi nedeniyle 12 yıl, E.V'nin de kasten öldürme suçuna yardım etmesi ve yaşının 15'i doldurmamış olmasını göz önüne alarak 6 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Olay

Başiskele ilçesi Seymen Mahallesi Liman Caddesi Atık Su Tesisleri mevkisinde 1 Eylül 2019'da 2 grup arasındaki kavgada, Serdar İlter (31) bıçakla yaralanarak öldürülmüştü.

Olayla ilgili Tolga E. (17), yanındaki E.V, Abdülbaki T. (16) ve Oğuzhan T. (23) gözaltına alınmıştı. İlter'in arkadaşı Mesut Ş. ile şüpheli Oğuzhan T'nin ifadelerinde, Tolga E'nin bıçakla İlter'i öldürdüğünü söylemesi üzerine zanlılardan 3'ü tutuklanmış, E.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.