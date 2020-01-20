Kocaeli'de bir kişinin ölümüne yol açan uyuşturucuyu temin ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de 2 yıl önce bir kişinin ölümüne neden olan uyuşturucu temin ettiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 17 Ocak 2018'de İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesi'nde Cihat Fidan'ın uyuşturucu maddeye bağlı ölümünün narkotik birimlerince tekrar incelemeye alındığı belirtildi.

Açıklamada, Fidan'ın ölümüne neden olan uyuşturucu maddeyi aldığı ve aracılık yaptığı değerlendirilen G.N. ve G.M.B. ile bu şahıslarla irtibatlı olan M.D.Ö. ve B.S'ye yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

M.D.Ö'nün cezaevinde olduğunun tespit edildiği, G.N. G.M.B. ve B.S'nin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "B.S. ifadesinin akabinde serbest bırakılmış, G.N. ve G.M.B. Kocaeli Adliyesi'ne çıkarılmış, G.N. tutuklanmıştır. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir." ifadeleri kullanıldı.