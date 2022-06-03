İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 11 Temmuz 2021'de İzmit ilçesinde O.E'nin silahla şüpheli ölümüne ilişkin çalışma başlattı. Polis ekipleri, olayla ilgili F.T. ile Ş.T'yi kentte yakaladı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de bir kişinin şüpheli ölümüne ilişkin bir zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.