Kocaeli'de bir kişinin şüpheli ölümüne ilişkin bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de bir kişinin şüpheli ölümüne ilişkin bir zanlı tutuklandı

03.06.2022 23:47
Kocaeli'de bir kişinin şüpheli ölümüne ilişkin bir zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, geçen yıl bir kişinin silahla şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, geçen yıl bir kişinin silahla şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 11 Temmuz 2021'de İzmit ilçesinde O.E'nin silahla şüpheli ölümüne ilişkin çalışma başlattı. Polis ekipleri, olayla ilgili F.T. ile Ş.T'yi kentte yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.T. tutuklandı, Ş.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de bir kişinin şüpheli ölümüne ilişkin bir zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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