Alınan bilgiye göre, İzmit ilçesinde M.S. (18) ile A.K. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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