Kocaeli'de bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

24.09.2022 23:56
Kocaeli'de bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de bir kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de bir kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit ilçesinde M.S. (18) ile A.K. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.K, M.S'yi bıçakla yaraladı. Yaralı Seka Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken polis ekipleri kaçan şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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