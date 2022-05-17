Kocaeli'de bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

17.05.2022 14:46
Kocaeli'de bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişinin cep telefonu ve cüzdanını gasbettikleri iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişinin cep telefonu ve cüzdanını gasbettikleri iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karamürsel'de bir kişinin cep telefonu ve cüzdanının gasbedildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Şüphelileri takibe alan ekipler, E.B. (26), D.N.B. (27), F.B. (33), İ.Ü. (41) ve S.O'yu (42) gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Karamürsel, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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