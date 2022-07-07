İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki gün Emek Mahallesi'nde H.Ö'nün tabancayla öldürülmesine ilişkin yapılan çalışmalarda B.K. ve E.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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