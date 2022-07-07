Kocaeli'de bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı

07.07.2022 19:52
Kocaeli'de bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı

Kocaeli'nın Darıca ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kocaeli'nın Darıca ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki gün Emek Mahallesi'nde H.Ö'nün tabancayla öldürülmesine ilişkin yapılan çalışmalarda B.K. ve E.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.G, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şüpheli B.K. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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