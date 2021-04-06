Kocaeli'de bir kişiyi silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişiyi silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fatih O, müşteki Ayten A. ile taraf avukatları katıldı.
Adli Tıp Kurumundan dosyanın gelmediği belirtilen duruşmada, katılan vekili eksik hususların giderilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumunu dikkate alarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Sanık ile avukatı, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini dile getirerek, eksiklerin giderilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, dosyanın Adli Tıp Kurumundan dönmesinin beklenmesine ve sanığın tutuklunun halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Olay
Gölcük ilçesinde 16 Haziran 2019'da, Halıdere Yeni Mahalle'deki sitede yaşayan Çelebi Aydaş'ın (47) tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin daha önce 2 kişiyi öldürdüğü belirlenen cezaevi firarisi Fatih O. çalıntı otomobille Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gezerken yakalanmıştı.
Kaynak: AA
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