Kocaeli'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

10.05.2022 18:42
Kocaeli'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede meydana gelen silahla yaralama olayının şüphelisi Ö.Ş. (32), polis ekiplerince yakalandı.

Zanlının evindeki aramada, olayda kullandığı değerlendirilen tabanca, 1 şarjör, 14 fişek, 1 kurusıkı tabanca, bir miktar uyuşturucu madde ve 2 uyuşturucu düzeneği ele geçirildi.

Hakkında, "ateşli silahla yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve bulundurmak" suçlarından işlem yapılan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

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Uyuşturucu, Başiskele, Kocaeli, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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