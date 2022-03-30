Kocaeli'de bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

30.03.2022 23:46
Kocaeli'de bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Terzibayırı Mahallesi Dileğim Sokak'ta Adem Ö'nün 27 Mart'ta tartıştığı kişi tarafından tabancayla yaralanması üzerine firari şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, dün gerçekleştirdiği operasyonla şüpheli C.G'yi olayda kullanıldığı belirlenen ruhsatsız tabancayla gözaltına aldı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
KARS'TA 'FUHUŞ' OPERASYONU: 12 GÖZALTI KARS'TA 'FUHUŞ' OPERASYONU: 12 GÖZALTI Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 zanlı tutuklandı Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, 27 Mart, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
23:25 Beyaz Saray'dan gündem olacak iddia: Rus askeri yetkilileriyle Putin arasında gerilim var
23:23 Sözde Güney Osetya Cumhuriyeti Rusya'ya katılmaya hazırlanıyor
22:25 Meclis'te 7 madde kabul edildi! Seçim barajı yüzde 7'ye düştü
22:22 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 993 yeni vaka tespit edildi
22:07 ABD'li aktör Bruce Willis afazi hastalığı nedeniyle oyunculuğu bıraktı
22:03 Putin, Rus medyasına talimatı verdi: Abramoviç'i yazmayı bırakın
21:37 TOGG görücüye çıktı! Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'ne damga vurdu
21:28 Wanted grubu üyesi ünlü şarkıcı Tom Parker hayatını kaybetti
21:02 İnternet hizmeti de zamlanıyor! 1 Nisan itibariyle yüzde 67 artacak
20:58 Sevenlerini korkuttu! Aziz Yıldırım ameliyat oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 23:54:58. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement