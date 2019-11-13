Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de bir köpeği bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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Kocaeli'de bir köpeği bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, tartıştığı kişilerin yanındaki yavru köpeği bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'de bir köpeği bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, tartıştığı kişilerin yanındaki yavru köpeği bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde karıştığı kavgada bir köpeği bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Harun S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osman Yılmaz Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde, 7 Kasım'da bir grup genç ile Harun S. (57) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun S, bıçakla gençlerin gezdirdiği yavru köpeği yaralamıştı.

Yaralı köpek, götürüldüğü veteriner hekimin müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi gözaltına almıştı.

Yılmaz Mahallesi, Kocaeli, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:06 Kaynak: AA
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