Kocaeli'de bir mahallenin muhtarlık seçimleri yenileniyor
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Kocaeli'de bir mahallenin muhtarlık seçimleri yenileniyorKocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Kayapınar mahallesinde seçilen muhtarın sabıka kaydının olduğunun anlaşılması üzerine seçim yenilenirken, mahalleli yeniden sandık başına gitti.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:05 Kaynak: DHA
'de bir mahallenin muhtarlık seçimleri yenileniyor
Kocaeli'nin Dilovası
ilçesine bağlı Kayapınar
mahallesinde seçilen muhtarın sabıka kaydının olduğunun anlaşılması üzerine seçim yenilenirken, mahalleli yeniden sandık başına gitti.
Dilovası Kayapınar Mahallesi'nde 31 Mart yerel seçimlerinde muhtar seçilen Yüksel Kara'nın 19 yıl önce işlediği bir suçtan sabıka kaydının bulunduğu belirlenerek seçim iptal edildi. YSK tarafından alınan iptal kararının ardından, bugün bin 980 seçmenin yeniden oy kullanması için Hacı Seyit Taşan İlkokulu'nda 6 sandık kuruldu. Mehmet Kara
, Aziz Öner ve Mahir Lale'nin aday olduğu muhtarlık seçimlerinde, mahalleli yeniden sandık başına giderek oy kullandı. Oy kullanma işlemi devam ediyor.
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