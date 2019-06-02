Kocaeli'de bir mahallenin muhtarlık seçimleri yenileniyor
18 dakika önce
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi'nde seçilen muhtar adayının sabıka kaydı olması nedeniyle seçim yenilendi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:11 Kaynak: DHA
KOCAELİ'nin Dilovası
ilçesine bağlı Kayapınar
Mahallesi'nde seçilen muhtar adayının sabıka kaydı olması nedeniyle seçim yenilendi. Bugün mahallede yaşayan vatandaşlar yeniden sandık başına giderek muhtarlık seçimi için oy kullandı.
Dilovası Kayapınar Mahallesi'nde 31 Mart yerel seçimlerinde muhtar seçilen Yüksel Kara'nın 19 yıl önce işlediği bir suç nedeniyle sabıka kaydının bulunduğunun anlaşılması üzerine seçim iptal edildi. Yüksek Seçim Kurulu
tarafından alınan iptal kararının ardından bugün 1980 seçmenin yeniden oy kullanması için Hacı Seyit Taşan İlkokulu'nda 6 sandık kuruldu. Mehmet Kara
, Aziz Öner ve Mahir Lale'nin aday olduğu muhtarlık seçimlerinde, mahalleli yeniden sandık başına giderek oy kullandı. Oy kullanma işlemi hala devam ediyor.
- Dilovasıkocaeli
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