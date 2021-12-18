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Son dakika haber: Kocaeli'de 58 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haber: Kocaeli'de 58 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu

18.12.2021 11:41

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'de 58 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulunduKocaeli'de 58 yaşındaki 2 çocuk babası bir şahıs, yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Kocaeli'de 58 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu

KOCAELİ-Kocaeli'de 58 yaşındaki 2 çocuk babası bir şahıs, yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, dün gece saatlerinde Kocaeli'nin İzmit İlçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki iki çocuk babası Ahmet Saadettin Can'a telefonla ulaşamayan yakınları kontrol amaçlı eve geldi. Evde Saadettin Can'ın cansız bedeni ile karşılaşan aile, durumu 112 Acil Sağlık Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardında şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haber: Kocaeli'de 58 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu
Son dakika haber: Kocaeli'de 58 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu
Son dakika haber: Kocaeli'de 58 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu
Son dakika haber: Kocaeli'de 58 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu
Son dakika haber: Kocaeli'de 58 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu
Son dakika haber: Kocaeli'de 58 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu
Son dakika haber: Kocaeli'de 58 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu
Son dakika haber: Kocaeli'de 58 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu
Son dakika haber: Kocaeli'de 58 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu

Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Kocaeli'de 58 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika


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