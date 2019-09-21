Kocaeli'de bir şahıs husumetlisi tarafından öldürüldü

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sokak ortasında gördüğü ve kendisine küfür eden husumetlisini çatışmada öldüren zanlı gözaltına alındı.



Olay, dün gece Darıca Bağlarbağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.Ö. (25) aracıyla eve giderken mahalleden komşusu olan ve aralarında 10 yıllık husumet olan Kadir Kemal Akyüz'ü (29) gördü. Aracıyla ilerlediği sırada iddiaya göre Akyüz'ün kendisine küfür ettiğini duyan U.Ö. aracını durdurarak karşılık verdi. Çıkan tartışmada Akyüz ve U.Ö. silahlarına sarılarak çatışmaya başladı. Çatışma sonucu Kadir Kemal Akyüz, vücuduna isabet eden mermilerle yaranarak yere düşerken, U.Ö. ise kaçarak gözden kayboldu.



Olayı görenlerin ihbarı sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akyüz, kaldırıldığı Darıca Farabi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Firari olarak aranan U.Ö. ise Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.



Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlı buradaki sorgusunda Akyüz ve ailesi ile 10 yıllık bir husumetleri olduğunu ve aralarında devam eden bir dava olduğunu söyledi. U.Ç., dün gece sokakta gördüğü Akyüz'ün kendisine küfür etmesi sonrasında önce cevap verdiğini, çıkan çatışmada da Akyüz'e ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan katil zanlısı, Gebze Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ